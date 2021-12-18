Следователи возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи" в Петербурге
Продолжается осмотр места происшествия, судна, допрашиваются работники и свидетели. Правоохранители также назначили ряд экспертиз.
Последствия пожара на "Северной верфи" в Петербурге © Пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" после крупного пожара на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСУ СК РФ.
"Следствием установлено, что 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на пятом стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении.
Следователи продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников и свидетелей. Кроме того, назначен ряд экспертиз и организован комплекс действий, направленных на установление причин возгорания.
Напомним, о пожаре на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей Российской империи. В 1998 году предприятие одно из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
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