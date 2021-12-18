Следователи возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи" в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" после крупного пожара на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСУ СК РФ.

"Следствием установлено, что 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на пятом стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников и свидетелей. Кроме того, назначен ряд экспертиз и организован комплекс действий, направленных на установление причин возгорания.