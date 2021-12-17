Лайф публикует видео с места пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились кадры крупного пожара на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. На них видно полыхающий корвет "Проворный", всё вокруг заволокло дымом.

По нашим данным, огнём охвачена надстройка, где находится ходовая рубка командного поста на корабле. На данный момент пожар ликвидировать ещё не удалось. Точная причина возгорания пока не известна.

Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385", — пояснил представитель ОСК.

А в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в тушении возгорания принимают участие 89 сотрудников ведомства и 22 единицы техники.

Как ранее сообщал Лайф, в результате инцидента пострадал один пожарный. По предварительным данным, его госпитализировали с ожогами обеих рук. Все обстоятельства выясняются.