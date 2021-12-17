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В Петербурге на заводе "Северная верфь" загорелся корвет "Проворный"

По нашим данным, в результате инцидента пострадал пожарный. С судна вынесли два газовых баллона. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

17 декабря, 17:00

Скриншот © Telegram / Фонтанка

В Петербурге на заводе "Северная верфь" загорелся один из кораблей. Видео © Telegram / Фонтанка

На судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Как Лайфу сообщил источник, там загорелась надстройка, где находится ходовая рубка командного поста на корвете "Проворный".

В результате инцидента пострадал один пожарный. По предварительным данным, его госпитализировали с ожогами обеих рук.

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Уточняется, что пожару присвоен третий ранг сложности. Все обстоятельства выясняются.

Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей для Российской империи. В 1998 году предприятие одним из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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