В Петербурге на заводе "Северная верфь" загорелся корвет "Проворный"
По нашим данным, в результате инцидента пострадал пожарный. С судна вынесли два газовых баллона. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Скриншот © Telegram / Фонтанка
В Петербурге на заводе "Северная верфь" загорелся один из кораблей. Видео © Telegram / Фонтанка
На судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Как Лайфу сообщил источник, там загорелась надстройка, где находится ходовая рубка командного поста на корвете "Проворный".
В результате инцидента пострадал один пожарный. По предварительным данным, его госпитализировали с ожогами обеих рук.
Уточняется, что пожару присвоен третий ранг сложности. Все обстоятельства выясняются.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей для Российской империи. В 1998 году предприятие одним из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание.
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