"Снова забыл принять таблетки": Рассеянный Байден "объявил" Камалу Харрис президентом США
79-летний политик во второй раз за день оправдал прозвище Джо Деменцио. Кажется, сегодня язык не слушается его, чем с удовольствием пользуются его хейтеры в "Твиттере".
Президент США Джозеф Байден во второй раз за день оправдал прозвище Джо Деменцио, когда во время брифинга в пятницу оговорился и случайно "повысил" в должности вице-президента Камалу Харрис. Причём это происходит уже не в первый раз.
"Без шуток, конечно, президент Харрис — великолепная выпускница Говардского университета", — похвалил свою единомышленницу и коллегу Байден.
Biden just called Kamala "President Harris." pic.twitter.com/zzhZDFsAbq— Benny (@bennyjohnson) December 17, 2021
Пользователи "Твиттера" обрушились на 79-летнего политика с едкой критикой из-за обидной оговорки.
"Я просто смотрю на него с жалостью сейчас", — написала одна из интернет-пользовательниц в комментариях под постом журналиста, выложившего видео с Байденом.
"Это деменция за него говорит", — написал другой пользователь "Твиттера".
"Когда снова забыл принять таблетки", — иронизирует третий.
"Он даже не знает, где находится", — предположил ещё один комментатор.
"Счастливой Пасхи, Джо!" — троллит политика один из его хейтеров.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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