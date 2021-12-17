Президент США Джозеф Байден во второй раз за день оправдал прозвище Джо Деменцио, когда во время брифинга в пятницу оговорился и случайно "повысил" в должности вице-президента Камалу Харрис. Причём это происходит уже не в первый раз.

"Без шуток, конечно, президент Харрис — великолепная выпускница Говардского университета", — похвалил свою единомышленницу и коллегу Байден.

Biden just called Kamala "President Harris." pic.twitter.com/zzhZDFsAbq — Benny (@bennyjohnson) December 17, 2021

Пользователи "Твиттера" обрушились на 79-летнего политика с едкой критикой из-за обидной оговорки.

"Я просто смотрю на него с жалостью сейчас", — написала одна из интернет-пользовательниц в комментариях под постом журналиста, выложившего видео с Байденом.

"Это деменция за него говорит", — написал другой пользователь "Твиттера".

"Когда снова забыл принять таблетки", — иронизирует третий.

"Он даже не знает, где находится", — предположил ещё один комментатор.