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"Снова забыл принять таблетки": Рассеянный Байден "объявил" Камалу Харрис президентом США

79-летний политик во второй раз за день оправдал прозвище Джо Деменцио. Кажется, сегодня язык не слушается его, чем с удовольствием пользуются его хейтеры в "Твиттере".

17 декабря, 16:55

© Facebook.com / President Joe Biden

Президент США Джозеф Байден во второй раз за день оправдал прозвище Джо Деменцио, когда во время брифинга в пятницу оговорился и случайно "повысил" в должности вице-президента Камалу Харрис. Причём это происходит уже не в первый раз.

"Без шуток, конечно, президент Харрис — великолепная выпускница Говардского университета", похвалил свою единомышленницу и коллегу Байден.

Пользователи "Твиттера" обрушились на 79-летнего политика с едкой критикой из-за обидной оговорки.

"Я просто смотрю на него с жалостью сейчас", — написала одна из интернет-пользовательниц в комментариях под постом журналиста, выложившего видео с Байденом.

"Это деменция за него говорит", написал другой пользователь "Твиттера".

"Когда снова забыл принять таблетки", — иронизирует третий.

"Он даже не знает, где находится", предположил ещё один комментатор.

"Счастливой Пасхи, Джо!" — троллит политика один из его хейтеров.

Байден оправдал прозвище Джо Деменцио, снова забыв имя главы Пентагона

Байден оправдал прозвище Джо Деменцио, снова забыв имя главы Пентагона

Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей, а во время поездки в Ватикан он представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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