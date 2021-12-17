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"Оператор ГТС Украины" призвал ФРГ пересмотреть заключение о влиянии "Северного потока – 2"

Глава компании Сергей Макогон выразил надежду, что немецкое министерство воспримет аргументы Киева как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию Берлина по отношению к оператору газопровода.

17 декабря, 16:29

Фото © Nord Stream 2

Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Минэкономики Германии с просьбой пересмотреть заключение о том, что сертификация "Северного потока – 2" не будет представлять опасности для газоснабжения стран Евросоюза. Об этом сообщил глава украинского монополиста Сергей Макогон.

"Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Министерство экономики и защиты климата Германии насчёт пересмотра решения о влиянии сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" на безопасность поставок газа в Германию и другие страны Евросоюза", — написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Он также выразил надежду, что аргументы "Оператора ГТС Украины" немецкое ведомство воспримет как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию Германии по отношению к газопроводу.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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