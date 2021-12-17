"Оператор ГТС Украины" призвал ФРГ пересмотреть заключение о влиянии "Северного потока – 2"

Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Минэкономики Германии с просьбой пересмотреть заключение о том, что сертификация "Северного потока – 2" не будет представлять опасности для газоснабжения стран Евросоюза. Об этом сообщил глава украинского монополиста Сергей Макогон.

"Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Министерство экономики и защиты климата Германии насчёт пересмотра решения о влиянии сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" на безопасность поставок газа в Германию и другие страны Евросоюза", — написал Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

Он также выразил надежду, что аргументы "Оператора ГТС Украины" немецкое ведомство воспримет как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию Германии по отношению к газопроводу.