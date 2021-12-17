Суд арестовал экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую

Басманный суд Москвы до 15 февраля арестовал бывшую владелицу компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, Миримской Ольги Михайловны до 15 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в топ-100 богатейших женщин России. Экс-владелица "Русского продукта" тогда разместилась на 22-й строчке рейтинга с общим капиталом в 100 миллионов долларов.