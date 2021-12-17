Суд арестовал экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую
Экс-участница списка Forbes является фигуранткой уголовного дела о взятке, сумма при этом не уточняется.
Арест Ольги Миримской. Фото © Басманный суд Москвы
Басманный суд Москвы до 15 февраля арестовал бывшую владелицу компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольгу Миримскую.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, Миримской Ольги Михайловны до 15 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в топ-100 богатейших женщин России. Экс-владелица "Русского продукта" тогда разместилась на 22-й строчке рейтинга с общим капиталом в 100 миллионов долларов.
А в 2013 году Лайф сообщал, что бывший муж Миримской — экс-топ-менеджер компании ЮКОС Алексей Голубович — судился с ней за роскошный особняк в Лондоне стоимостью $10 миллионов.
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