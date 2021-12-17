Путин рассказал, почему не пользуется Интернетом
На съезде РСПП главе государства предложили выйти в Сеть и убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Президент России Владимир Путин объяснил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что не пользуется Интернетом из-за нехватки времени.
"Да мне некогда туда заглянуть", — сказал президент в ответ на предложение зайти в Сеть, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.
Ранее российский лидер отметил, что в Интернете полно информационного мусора, а качество размещаемых там сведений вызывает вопросы. Таким образом на открытом уроке для школьников он постарался научить подрастающее поколение пользоваться именно проверенной информацией.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.
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