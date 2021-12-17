Путин рассказал, почему не пользуется Интернетом

Президент России Владимир Путин объяснил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что не пользуется Интернетом из-за нехватки времени.

"Да мне некогда туда заглянуть", — сказал президент в ответ на предложение зайти в Сеть, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

Ранее российский лидер отметил, что в Интернете полно информационного мусора, а качество размещаемых там сведений вызывает вопросы. Таким образом на открытом уроке для школьников он постарался научить подрастающее поколение пользоваться именно проверенной информацией.