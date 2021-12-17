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Путин рассказал, почему не пользуется Интернетом

На съезде РСПП главе государства предложили выйти в Сеть и убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

17 декабря, 16:16

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин объяснил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что не пользуется Интернетом из-за нехватки времени.

"Да мне некогда туда заглянуть", — сказал президент в ответ на предложение зайти в Сеть, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

Ранее российский лидер отметил, что в Интернете полно информационного мусора, а качество размещаемых там сведений вызывает вопросы. Таким образом на открытом уроке для школьников он постарался научить подрастающее поколение пользоваться именно проверенной информацией.

Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года

Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года

Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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