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Песков рассказал, как Путин относится к теории о своих "двойниках"

Российскому лидеру и самому уже приходилось отвечать на вопросы о том, насколько правдив популярный миф о его дублёрах.

17 декабря, 16:10

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин знает о существовании теории о якобы имеющихся у него "двойниках". Об этом в интервью RTVI рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о реакции Путина на подобные рассуждения Песков сказал, что он "улыбается, смеётся".

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Напомним, что в Сети несколько лет назад получила некоторую популярность конспирологическая теория о том, что глава государства якобы имеет "двойников", заменяющих его на общественных мероприятиях, в поездках по России и во время иностранных визитов. Сам Владимир Путин отвечал на этот вопрос после своей большой пресс-конференции в 2015 году, когда один из журналистов даже показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что глава государства сказал: "Нет у меня двойников. Зачем они мне?" А в феврале 2020 года в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер признался, что идея привлечь двойника для его безопасности действительно возникала в начале 2000-х годов, но он от неё отказался.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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