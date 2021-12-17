Песков рассказал, как Путин относится к теории о своих "двойниках"

Напомним, что в Сети несколько лет назад получила некоторую популярность конспирологическая теория о том, что глава государства якобы имеет "двойников", заменяющих его на общественных мероприятиях, в поездках по России и во время иностранных визитов. Сам Владимир Путин отвечал на этот вопрос после своей большой пресс-конференции в 2015 году, когда один из журналистов даже показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что глава государства сказал: "Нет у меня двойников. Зачем они мне?" А в феврале 2020 года в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер признался, что идея привлечь двойника для его безопасности действительно возникала в начале 2000-х годов, но он от неё отказался.