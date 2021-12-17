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Песков не знает, будет ли Путин баллотироваться на следующий срок

По словам представителя Кремля, у действующего главы государства есть такое право, а вот есть ли желание — неизвестно.

17 декабря, 16:00

© Kremlin.ru

Президент Владимир Путин ещё не объявил о том, есть ли у него желание баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он ещё не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", отметил представитель Кремля в беседе с Тиной Канделаки.

Песков добавил, что темы так называемого транзита власти сейчас нет в Кремле на повестке дня, а обсуждение этого вопроса — "удел и заработок политологов".

"На рабочем уровне никакой темы транзита нет", — заверил он.

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Ранее и сам Владимир Путин отвечал на подобный вопрос в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. Тогда президент не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней, и подчеркнул, что "до этого надо дожить спокойно".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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