Песков не знает, будет ли Путин баллотироваться на следующий срок

Президент Владимир Путин ещё не объявил о том, есть ли у него желание баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он ещё не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", — отметил представитель Кремля в беседе с Тиной Канделаки.

Песков добавил, что темы так называемого транзита власти сейчас нет в Кремле на повестке дня, а обсуждение этого вопроса — "удел и заработок политологов".

"На рабочем уровне никакой темы транзита нет", — заверил он.