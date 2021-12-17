Песков ответил на вопрос о попытке Анкары воссоздать Османскую империю

В Кремле не считают, что Анкара пытается воссоздать Османскую империю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. При этом он отметил, что в Турции очень "популярна идея духовного единства тюркского мира".

"Даже наши республики РФ, наши татары, наши башкиры. Да, они имеют общую историю с турками. Это и языковая история, и культурная, общие традиции. В этом ничего страшного нет", — пояснил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков добавил, что в Турции действительно есть националисты, которые продолжают настаивать на создании Великого Турана. К счастью, как он подчеркнул, таких идейных фанатиков не так много.