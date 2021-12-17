Песков ответил на вопрос о попытке Анкары воссоздать Османскую империю
Пресс-секретарь президента отметил, что в Турции действительно есть националисты, которые продолжают настаивать на создании Великого Турана. Однако, к счастью, такие фанатики не в большинстве.
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В Кремле не считают, что Анкара пытается воссоздать Османскую империю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. При этом он отметил, что в Турции очень "популярна идея духовного единства тюркского мира".
"Даже наши республики РФ, наши татары, наши башкиры. Да, они имеют общую историю с турками. Это и языковая история, и культурная, общие традиции. В этом ничего страшного нет", — пояснил представитель Кремля.
Вместе с тем Песков добавил, что в Турции действительно есть националисты, которые продолжают настаивать на создании Великого Турана. К счастью, как он подчеркнул, таких идейных фанатиков не так много.
Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".
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