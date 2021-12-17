Песков заявил, что необходимость закона об иноагентах в России не оспаривается

"Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин. Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI.

Он добавил, что документ необходимо отрегулировать или внести необходимые изменения. Песков допустил, что в будущем можно будет не сразу объявлять СМИ иноагентами, а давать им возможность исправить ситуацию.

"Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ, нужно СМИ давать шанс исправить ситуацию. Это уже нужно экспертам определять, но, по крайней мере, можно, наверное, я здесь уже рассуждаю вслух, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что "у вас наблюдаются признаки иноагента, если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом", — добавил он.