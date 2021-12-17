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Песков отказался считать Путина и Байдена друзьями

Официальный представитель Кремля заметил, что переговоры двух лидеров носят взаимоуважительный характер.

17 декабря, 15:33
<p>Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать друзьями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они всё-таки ещё не так много общались", — сказал официальный представитель Кремля в эфире RTVI.

Как напомнил Песков, Путин виделся с Байденом в бытность премьер-министром. Однако в то время у них было мало возможностей пообщаться, поскольку "в нашем Белом доме у них была встреча, на разных международных мероприятиях".

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Ранее Песков опроверг "ужастики" о том, что Байден пугал Путина. Представитель Кремля отметил, что главы России и США в ходе беседы 7 декабря обсуждали сложные темы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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