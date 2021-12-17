Песков отказался считать Путина и Байдена друзьями

Президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать друзьями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они всё-таки ещё не так много общались", — сказал официальный представитель Кремля в эфире RTVI.

Как напомнил Песков, Путин виделся с Байденом в бытность премьер-министром. Однако в то время у них было мало возможностей пообщаться, поскольку "в нашем Белом доме у них была встреча, на разных международных мероприятиях".