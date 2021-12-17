Песков отказался считать Путина и Байдена друзьями
Официальный представитель Кремля заметил, что переговоры двух лидеров носят взаимоуважительный характер.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать друзьями. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они всё-таки ещё не так много общались", — сказал официальный представитель Кремля в эфире RTVI.
Как напомнил Песков, Путин виделся с Байденом в бытность премьер-министром. Однако в то время у них было мало возможностей пообщаться, поскольку "в нашем Белом доме у них была встреча, на разных международных мероприятиях".
Ранее Песков опроверг "ужастики" о том, что Байден пугал Путина. Представитель Кремля отметил, что главы России и США в ходе беседы 7 декабря обсуждали сложные темы.
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