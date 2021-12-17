Депутат Ананских объяснил, зачем вторую нитку "Северного потока – 2" заполняют газом

Парламентарий отметил, что пока рано говорить об эксплуатации газопровода, хотя работы полностью завершены.

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2" является тестовой, демонстрирует качество проведённых работ. Об этом сообщил первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.

"Безусловно, это тестовое заполнение, которое показывает качество работ", — сказал парламентарий.