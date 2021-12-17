Депутат Ананских объяснил, зачем вторую нитку "Северного потока – 2" заполняют газом
Парламентарий отметил, что пока рано говорить об эксплуатации газопровода, хотя работы полностью завершены.
Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2" является тестовой, демонстрирует качество проведённых работ. Об этом сообщил первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.
"Безусловно, это тестовое заполнение, которое показывает качество работ", — сказал парламентарий.
Ананских отметил, что пока рано говорить об эксплуатации газопровода, хотя работы полностью завершены. И тем не менее сейчас ожидается согласие немецкого регистратора.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.
Скриншот из видео с площадки береговых объектов в Германии © Nord Stream 2