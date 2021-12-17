Песков заявил, что государство Украина сейчас полностью потеряно для России как союзник

Государство Украина на сегодняшний день полностью потеряно для России как партнёр и союзник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебность Киева к Москве.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнёр, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI.