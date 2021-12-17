Песков заявил, что государство Украина сейчас полностью потеряно для России как союзник
А вот два народа — русские и украинцы, по мнению представителя Кремля, остались братскими.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Государство Украина на сегодняшний день полностью потеряно для России как партнёр и союзник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив враждебность Киева к Москве.
"Потеряна ли сейчас Украина как партнёр, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI.
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Песков также заявил, что власти Украины могут оболванивать свой же народ, настраивая против России, но, несмотря на это, два братских народа потерять друг друга никогда не смогут.
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