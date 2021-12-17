Психиатр Мисевич раскрыла, как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались

Чтобы новогоднее желание с большей вероятностью воплотилось в жизнь, нужно не просто его загадать, но и провести мини-ритуал. В этом случае человек подсознательно будет прилагать больше усилий для достижения своей мечты, говорит врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

Врач рекомендует, к примеру, такую ментальную практику: в момент первого удара курантов можно представить, что загаданное желание попадает в цветной коридор и устремляется вдаль, а с двенадцатым ударом возвращается к человеку в виде шарика того же цвета. Хорошо также использовать предметы-символы, отметила Мисевич.

"Напишите письмо с желаниями, которые хотите реализовать в следующем году. Сверните листочек в трубочку, перевяжите красной ленточкой и положите в мягкий сапожок Деда Мороза. К письму нужно приложить символ того, чем хотите заплатить за воплощение этого желания. Положите под ёлку, после празднования спрячьте. А через год убедитесь, что задуманное случилось", — цитирует собеседницу "Вечерняя Москва".