Убитой в Дагестане гадалке Джалаевой ранее угрожали расправой

Убитой в Махачкале известной гадалке Шовкат Джалаевой несколько лет назад угрожали расправой. Как сообщает телеканал "360", в 2013 году недовольный сосед прикрепил к двери дома ясновидящей записку с гранатой.

Тогда правоохранители быстро разобрались с ситуацией и заверили семью Джалаевой, что беспокоиться больше не о чем. К слову, с тех пор у 56-летней гадалки не было подобных проблем. В последние годы женщина гораздо реже принимала клиентов, в частности, из-за проблем со здоровьем и пандемии. Отмечается, что супруг Шовкат никогда не вмешивался в её рабочие дела.

По факту расправы следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас правоохранители работают с подозреваемым, который признался, что зарезал женщину якобы из-за порчи.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СУ СК РФ по Республике Дагестан.