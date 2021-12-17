Житель Дагестана зарезал известную гадалку из-за порчи
Убийца уверен: женщина провела обряд, после которого по ночам к нему начал приходить джинн.
Фото © Pixabay
Задержанный объясняет причины расправы. Видео © Telegram / mvd_dagestan / SHOT
В Махачкале мужчина, признавшийся в убийстве 56-летней гадалки Шовкат Джалаевой, заявил, что учинил расправу из-за мучившего его джинна, которого якобы наслала ворожея. Об этом сообщает SHOT. Кадры допроса подозреваемого опубликовала пресс-служба УМВД РФ по Республике Дагестан в телеграм-канале.
"Она порчу делала. Этот джинн приходит, когда я сплю, и мучает меня", — объяснил задержанный.
Напомним, что Джалаеву убили 11 декабря в Махачкале, ей нанесли 12 ножевых ранений. Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что, когда женщина вышла в магазин, к ней в дом проник мужчина в чёрной куртке с капюшоном на голове. Вскоре Шовкат вернулась из магазина, а уже спустя три минуты незнакомец стремительно выбежал из дома и скрылся в неизвестном направлении.
В Махачкале Шовкат Джалаева была очень популярна, её услугами пользовались местные жители. Женщине неоднократно поступали угрозы, некоторые расценивали её деятельность как антирелигиозную.
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