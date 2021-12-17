Экономист Шабанов увидел в броши главы ЦБ заявку на "серьёзную" политику по ключевой ставке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не скрывает своего пристрастия к аксессуарам, но никогда не афиширует, что имела в виду, когда появлялась с тем или иным украшением на публике. На этот раз она вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Лайфу, что это может значить.

Так, по мнению эксперта, в аксессуаре Набиуллиной есть два основных посыла. Во-первых, не стоит забывать, что Щелкунчик — символ Нового года, отметил Шабанов. Таким образом, глава ЦБ, возможно, попросту пребывает в предпраздничном настроении, а брошь как будто намекает на предстоящую атмосферу, считает собеседник. Однако аксессуар может символизировать и совсем другое.