Экономист Шабанов увидел в броши главы ЦБ заявку на "серьёзную" политику по ключевой ставке
Во время пресс-конференции на пиджаке Эльвиры Набиуллиной красовался Щелкунчик. По словам собеседника Лайфа, этот аксессуар может свидетельствовать о двух основных посылах.
Эльвира Набиуллина с брошью в виде Щелкунчика. Кадр из видео © YouTube / Банк России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не скрывает своего пристрастия к аксессуарам, но никогда не афиширует, что имела в виду, когда появлялась с тем или иным украшением на публике. На этот раз она вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Лайфу, что это может значить.
Так, по мнению эксперта, в аксессуаре Набиуллиной есть два основных посыла. Во-первых, не стоит забывать, что Щелкунчик — символ Нового года, отметил Шабанов. Таким образом, глава ЦБ, возможно, попросту пребывает в предпраздничном настроении, а брошь как будто намекает на предстоящую атмосферу, считает собеседник. Однако аксессуар может символизировать и совсем другое.
"Второй [посыл] — это то, что ЦБ готов щёлкать [как орешки] довольно-таки сложные проблемы с инфляцией: на целый процентный пункт повысили основную банковскую ставку. Поэтому (кроме Нового года) это признак того, что и в дальнейшем при необходимости ЦБ готов действовать довольно-таки серьёзно", — указал собеседник.
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Ранее стало известно, что ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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