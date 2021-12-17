Псаки заявила, что США видели предложения России о гарантиях безопасности

В Вашингтоне видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами", — сказала она на брифинге.

Псаки также добавила, что США не будут вести переговоры о европейской безопасности без участия "европейских союзников и партнёров".