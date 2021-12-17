Псаки заявила, что США видели предложения России о гарантиях безопасности
Ранее МИД РФ передал Вашингтону проекты договора, а сегодня, 17 декабря, документ был обнародован.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото © AP / ТАСС / Susan Walsh
В Вашингтоне видели предложения России о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами", — сказала она на брифинге.
Псаки также добавила, что США не будут вести переговоры о европейской безопасности без участия "европейских союзников и партнёров".
"Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять своё будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — сказала она.
Напомним, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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