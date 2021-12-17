В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД

Меру предложено распространить на водителей, превышающих скорость на величину более 60 километров в час, если они ранее дважды подвергались административному наказанию за это.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за злостное нарушение Правил дорожного движения. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Так, согласно пояснительной записке, привлекать к уголовной ответственности предлагают в том числе за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного движения, если допустивший это водитель ранее уже дважды подвергался административному наказанию за аналогичные нарушения и лишился прав.

Отмечается, что штраф в таком случае составит от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов осуждённого за период от года до двух. Кроме того, такое преступление будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, а также принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет. Приговор также может быть дополнен решением о лишении нарушителя права занимать определённые должности на срок до трёх лет.