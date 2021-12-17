Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"
По мнению специалистов, схема вакцинации двухкомпонентным препаратом и бустером через полгода полностью обеспечивает защиту от южноафриканского варианта ковида.
Производство вакцины от ковида "Спутник V". Фото © t.me / Спутник V
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге заявил, что эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" против нового штамма коронавируса "омикрон" может быть сопоставима с защитой против дельта-варианта.
"Можно сделать вывод, что в дальнейшем при изучении большого количества на популяционном уровне аналогичных сывороток мы придём с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации к тому же заключению, которое было получено по отношению к дельта-штамму. А именно к 83% и более защиты нашего населения от "омикрона" с помощью данных комбинаций вакцинных препаратов с использованием "Спутника V" с последующей ревакцинацией "Спутником лайт", — сообщил Гинцбург.
Ранее РФПИ заявил, что "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида. В фонде также считают, что бустер "Спутник лайт" сильно повышает эффективность других вакцин, а совместная эффективность препаратов может достичь более 80%.
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