Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге заявил, что эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" против нового штамма коронавируса "омикрон" может быть сопоставима с защитой против дельта-варианта.

"Можно сделать вывод, что в дальнейшем при изучении большого количества на популяционном уровне аналогичных сывороток мы придём с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации к тому же заключению, которое было получено по отношению к дельта-штамму. А именно к 83% и более защиты нашего населения от "омикрона" с помощью данных комбинаций вакцинных препаратов с использованием "Спутника V" с последующей ревакцинацией "Спутником лайт", — сообщил Гинцбург.