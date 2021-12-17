Во Львове сняли ролик, в котором католическое Рождество назвали вакциной против "русского мира"

Во Львове в преддверии католического Рождества сняли скандальное видео о том, почему праздник необходимо встречать именно 25 декабря, а не 7 января с православными христианами. Идею, как водится, свели к борьбе с "русским миром" и "отдалению от Москвы".

По сюжету двое русскоязычных мужчин 2 января идут по городу и пытаются найти, где можно опохмелиться. Выглядят они при этом не очень опрятно. Герои решают узнать у местного жителя, где находится кабак. Тут они встречают галицкого интеллигента в шляпе и пальто, которому и задают вопрос. При этом мужчины поздравляют прохожего с Новым годом и наступающим Рождеством. На это интеллигент отвечает, что Рождество они уже отметили.

"Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски... Валим домой, короче", — говорят в итоге мужчины и уходят с места действия.

В заключение на экране появляется надпись: "Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря!" А также появляется лозунг: "Рождество с миром — вакцина против "русского мира".

Как сообщает издание "Страна", первоисточником видео стал канал "Богдан Панкевич блог" в YouTube. Автор работы, по всей видимости, сам 64-летний Богдан Панкевич, который и снялся в роли интеллигента. В описании к ролику он отмечает, что католическое Рождество ещё один повод отдалиться "от путинской Москвы и её "русского мира".

"Львов — европейский город, и гостям-невеждам и украинофобам здесь некомфортно. И это логично, потому что "совковый" менталитет всё больше и больше не вписывается в дух города музеев, книг и новых технологий", — подчеркнул Панкевич.

Издание отмечает, что автор ролика — местный политик, который в 2012 году основал Украинскую галицкую партию во Львове.