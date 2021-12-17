НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Во Львове сняли ролик, в котором католическое Рождество назвали вакциной против "русского мира"

При этом русскоязычные герои представлены в видео неопрятными мужчинами, которые ищут, где опохмелиться.

17 декабря, 13:08

© YouTube / Богдан Панкевич БЛОГ

Во Львове в преддверии католического Рождества сняли скандальное видео о том, почему праздник необходимо встречать именно 25 декабря, а не 7 января с православными христианами. Идею, как водится, свели к борьбе с "русским миром" и "отдалению от Москвы".

По сюжету двое русскоязычных мужчин 2 января идут по городу и пытаются найти, где можно опохмелиться. Выглядят они при этом не очень опрятно. Герои решают узнать у местного жителя, где находится кабак. Тут они встречают галицкого интеллигента в шляпе и пальто, которому и задают вопрос. При этом мужчины поздравляют прохожего с Новым годом и наступающим Рождеством. На это интеллигент отвечает, что Рождество они уже отметили.

RT спародировал возможную реакцию мировых лидеров на запуск эфирного вещания RT DE

RT спародировал возможную реакцию мировых лидеров на запуск эфирного вещания RT DE

"Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски... Валим домой, короче", — говорят в итоге мужчины и уходят с места действия.

В заключение на экране появляется надпись: "Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря!" А также появляется лозунг: "Рождество с миром — вакцина против "русского мира".

Как сообщает издание "Страна", первоисточником видео стал канал "Богдан Панкевич блог" в YouTube. Автор работы, по всей видимости, сам 64-летний Богдан Панкевич, который и снялся в роли интеллигента. В описании к ролику он отмечает, что католическое Рождество ещё один повод отдалиться "от путинской Москвы и её "русского мира".

"Оу, жутко": Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином роликом про российскую дезу

"Оу, жутко": Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином роликом про российскую дезу

"Львов — европейский город, и гостям-невеждам и украинофобам здесь некомфортно. И это логично, потому что "совковый" менталитет всё больше и больше не вписывается в дух города музеев, книг и новых технологий", — подчеркнул Панкевич.

Издание отмечает, что автор ролика — местный политик, который в 2012 году основал Украинскую галицкую партию во Львове.

Ранее Лайф рассказывал, что Пётр Порошенко устроил скандал, ворвавшись в прямой эфир телеканала "Рада". При этом никто из ведущих не пытался осадить экс-главу Незалежной. Напротив, журналисты предложили ему в спокойной обстановке предъявить претензии. Однако в ответ политик покинул телестудию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1