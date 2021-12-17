Лазарев и Топалов представили новогоднюю песню в честь 20-летия Smash!!

Участники известной группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединились в честь 20-летия дуэта для записи совместной песни "Новый год". Об этом рассказали сами артисты в соцсетях.

"В канун нашего юбилея и Нового года мы решили добавить всем новогоднего настроения и сделать подарок тем, кто любил наш дуэт и до сих пор его помнит. Мы записали для вас новую, дуэтную версию песни "Новый год", — написал Лазарев в "Инстаграме".

Топалов в свою очередь отметил, что о записи совместного трека говорили часто, однако постоянно что-то отвлекало. По его мнению, такое нельзя спланировать точно, "эта "магия" должна случиться сама". Артист поблагодарил всех причастных к созданию композиции, а особенно Лазарева.

"Спасибо, что нашёл время. Как будто этих 15 лет и не было между нами. Безумно приятно и радостно", — заключил Топалов.

Ранее Лайф рассказывал, что Слава Марлоу и рэпер Федук перепели хит Эда Ширана Shivers. Послушать их интерпретацию популярной песни можно на стриминговых платформах.