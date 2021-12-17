Умерла буфетчица из "Иронии судьбы" актриса Елена Наумкина
Известно, что она скончалась 16 декабря, но причины смерти не сообщаются.
Елена Наумкина. Фото © Сергей Евлахишвили, Виктор Ольшанский, Иосиф Ольшанский / Центральное телевидение
Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Елена Наумкина умерла на 74-м году жизни. Об этом говорится на сайте "Кино-Театр.ру".
Известно, что Наумкина скончалась 16 декабря. Однако причины смерти не указываются.
Актриса известна своей ролью буфетчицы в аэропорту в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". В 1969 году вышла первая картина с участием Елены Наумкиной под названием "Рудольфио". Там Наумкина сыграла главную роль. Также актриса известна по ролям в таких кинокартинах, как "Сумка инкассатора!", "Дом у кольцевой дороги", "Возвращение Будулая", "Ожидание", "Этот фантастический мир".
Елена Наумкина родилась 24 мая 1948 года. В 1971-м она окончила Высшее театральное училище имени Щукина и была принята в труппу МХАТа. Когда учреждение разделилось, служила во МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там проработала до 2007 года.
Ранее стало известно, что в Белоруссии умер старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ему было 105 лет. Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за отважную оборону во время советско-финской войны. Он остался один с тремя пулемётами против наступающих войск и сумел удержать рубеж.
Комментариев: 0