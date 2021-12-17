Умерла буфетчица из "Иронии судьбы" актриса Елена Наумкина

Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Елена Наумкина умерла на 74-м году жизни. Об этом говорится на сайте "Кино-Театр.ру".

Известно, что Наумкина скончалась 16 декабря. Однако причины смерти не указываются.

Актриса известна своей ролью буфетчицы в аэропорту в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". В 1969 году вышла первая картина с участием Елены Наумкиной под названием "Рудольфио". Там Наумкина сыграла главную роль. Также актриса известна по ролям в таких кинокартинах, как "Сумка инкассатора!", "Дом у кольцевой дороги", "Возвращение Будулая", "Ожидание", "Этот фантастический мир".

Елена Наумкина родилась 24 мая 1948 года. В 1971-м она окончила Высшее театральное училище имени Щукина и была принята в труппу МХАТа. Когда учреждение разделилось, служила во МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там проработала до 2007 года.