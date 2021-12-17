РФПИ: "Спутник V" даёт устойчивый ответ к "омикрону" и защищает от тяжёлых форм ковида

Вакцина "Спутник V" вызывает устойчивый иммунитет к штамму "омикрон" и защищает от тяжёлых форм коронавируса, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность против варианта "омикрон" и, как ожидается, обеспечит надёжную защиту от тяжёлых заболеваний и госпитализации", — говорится в релизе.

Также в РФПИ подчеркнули, что бустерная инъекция "Спутником лайт" сильно повышает эффективность других вакцин против нового штамма.

"Спутник лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта "омикрон" через два-три месяца после ревакцинации", — уточняется в сообщении.

Ко всему прочему исследователи из центра имени Гамалеи утверждают, что эффективность вакцины "Спутник V" в совокупности с бустерной инъекцией может составить более 80% против этого варианта ковида.

"Ожидаемая эффективность "Спутника V" с бустером "Спутник лайт" против штамма "омикрон" может составлять более 80%, поскольку "Спутник V" показал эффективность более 80% против вируса этого типа через шесть месяцев после вакцинации", — заключили специалисты.