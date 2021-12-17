Путин: Последствия омикрон-штамма ковида пока не понятны
Российский лидер отметил, что резко увеличилось количество болеющих коронавирусом детей.
Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов
Последствия омикрон-штамма коронавируса пока не понятны, исследователи расходятся во мнениях. Так, кто-то говорит, что это более лёгкая форма, а другие заявляют о возможных тяжёлых осложнениях после выздоровления. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Смотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Ещё непонятны последствия. <...> Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями. Просто мы должны это знать", — указал Путин.
Ранее главы минздравов G7 назвали омикрон-штамм основной угрозой глобальному здравоохранению. Они также согласились с мнением о необходимости усиления кампании по бустерной вакцинации и регулярному тестированию на ковид.
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