Путин: Последствия омикрон-штамма ковида пока не понятны

Последствия омикрон-штамма коронавируса пока не понятны, исследователи расходятся во мнениях. Так, кто-то говорит, что это более лёгкая форма, а другие заявляют о возможных тяжёлых осложнениях после выздоровления. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.