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Путин: Последствия омикрон-штамма ковида пока не понятны

Российский лидер отметил, что резко увеличилось количество болеющих коронавирусом детей.

17 декабря, 12:04

Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов

Последствия омикрон-штамма коронавируса пока не понятны, исследователи расходятся во мнениях. Так, кто-то говорит, что это более лёгкая форма, а другие заявляют о возможных тяжёлых осложнениях после выздоровления. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Смотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Ещё непонятны последствия. <...> Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями. Просто мы должны это знать", — указал Путин.

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Ранее главы минздравов G7 назвали омикрон-штамм основной угрозой глобальному здравоохранению. Они также согласились с мнением о необходимости усиления кампании по бустерной вакцинации и регулярному тестированию на ковид.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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