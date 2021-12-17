Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности "после первого же тоста" на Новый год. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их.

"У нас после первого же тоста все забывают про все меры предосторожности. Это сегодня не тот случай — надо внимательно присмотреться к рекомендациям [Минздрава РФ по профилактике коронавируса], — отметил российский лидер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что перед новогодними праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим президент рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм выходные могут попросту быть испорчены, добавил глава государства.