"Надо, конечно, отмечать": Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста
Президент указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.
Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Скриншот © LIFE
Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности "после первого же тоста" на Новый год. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их.
"У нас после первого же тоста все забывают про все меры предосторожности. Это сегодня не тот случай — надо внимательно присмотреться к рекомендациям [Минздрава РФ по профилактике коронавируса], — отметил российский лидер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин подчеркнул, что перед новогодними праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим президент рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм выходные могут попросту быть испорчены, добавил глава государства.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о всех выплатах россиянам к Новому году. Парламентарий также подчеркнула, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до праздников.
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