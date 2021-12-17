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"Надо, конечно, отмечать": Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста

Президент указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.

17 декабря, 12:01

Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Скриншот © LIFE

Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности "после первого же тоста" на Новый год. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их.

"У нас после первого же тоста все забывают про все меры предосторожности. Это сегодня не тот случай — надо внимательно присмотреться к рекомендациям [Минздрава РФ по профилактике коронавируса], — отметил российский лидер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Путин подчеркнул, что перед новогодними праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим президент рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм выходные могут попросту быть испорчены, добавил глава государства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о всех выплатах россиянам к Новому году. Парламентарий также подчеркнула, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до праздников.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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