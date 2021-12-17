Путин напомнил о важности баланса в вопросах ограничений и интересов граждан и экономики

Во время пандемии коронавируса важно сохранить баланс между вынужденными ограничениями и интересами экономики и граждан. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства отметил, что все важные решения в период пандемии власти страны принимали посредством диалога, к которому были подключены деловые объединения и профсоюзы. Это, по словам Путина, и позволило найти тот самый баланс.

"Этот баланс важно сохранить, здесь нужны именно гибкие, просчитанные решения, ничего нельзя сделать, что называется, в ходе каких-то лобовых атак", — добавил российский лидер.