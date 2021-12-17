НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин напомнил о важности баланса в вопросах ограничений и интересов граждан и экономики

Глава государства отметил, что все важные решения в период пандемии коронавируса должны быть гибкими и просчитанными.

17 декабря, 12:31

Владимир Путин © LIFE / Павел Баранов

Во время пандемии коронавируса важно сохранить баланс между вынужденными ограничениями и интересами экономики и граждан. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства отметил, что все важные решения в период пандемии власти страны принимали посредством диалога, к которому были подключены деловые объединения и профсоюзы. Это, по словам Путина, и позволило найти тот самый баланс.

"Этот баланс важно сохранить, здесь нужны именно гибкие, просчитанные решения, ничего нельзя сделать, что называется, в ходе каких-то лобовых атак", — добавил российский лидер.

Путин: Последствия омикрон-штамма ковида пока не понятны

Путин: Последствия омикрон-штамма ковида пока не понятны

Ранее Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста. Президент указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим он рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.

Путин: России предстоит масштабная трансформация всех отраслей после пандемии

Путин: России предстоит масштабная трансформация всех отраслей после пандемии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1