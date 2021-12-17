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Путин: России предстоит масштабная трансформация всех отраслей после пандемии

Он также призвал укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, так как он необходим для ответа на нестандартные и даже экстраординарные вызовы.

17 декабря, 12:12

Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Также, по мнению главы государства, необходимо укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, который был наработан во время пандемии.

"Мы сейчас выходим именно на такой этап, когда после быстрого восстановления нам нужен и быстрый, и качественный рост. Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", — отметил президент, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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В ходе съезда Владимир Путин также заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Президент подчеркнул, что это результат работы всего делового сообщества, и отметил, что теперь нужен быстрый рост.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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