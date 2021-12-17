Путин: России предстоит масштабная трансформация всех отраслей после пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Также, по мнению главы государства, необходимо укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, который был наработан во время пандемии.

"Мы сейчас выходим именно на такой этап, когда после быстрого восстановления нам нужен и быстрый, и качественный рост. Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", — отметил президент, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).