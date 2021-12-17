Путин заявил, что рост смертности в РФ в значительной степени связан с ковидом

Президент России Владимир Путин заявил, что рост показателей смертности в стране в значительной степени связан с коронавирусом. Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Смертность подросла в стране, в значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с CoViD-19", — отметил российский лидер.