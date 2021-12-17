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Путин заявил, что рост смертности в РФ в значительной степени связан с ковидом

Ранее российский лидер призвал жителей страны не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста.

17 декабря, 12:11

© ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин заявил, что рост показателей смертности в стране в значительной степени связан с коронавирусом. Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Смертность подросла в стране, в значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с CoViD-19", — отметил российский лидер.

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Ранее Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста. Президент указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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