На "Голосе" определились с заменой Александра Градского

Нового наставника в шоу "Голос" вместо Александра Градского не будет. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с РИА "Новости".

По его словам, судьбу каждого из участников команды Градского будут решать зрители. Он также назвал ложью распространившуюся в прессе информацию о том, что музыканта заменит артистка Лариса Долина.

"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь", — указал Эрнст.

А ранее появлялась также информация, что Александра Градского в шоу "Голос" может заменить сын.