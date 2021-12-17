На "Голосе" определились с заменой Александра Градского
Как оказалось, кандидатура Ларисы Долиной не рассматривалась. Ранее такая информация появилась в СМИ.
Певец Александр Градский на съёмках вокального шоу "Голос". Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Нового наставника в шоу "Голос" вместо Александра Градского не будет. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с РИА "Новости".
По его словам, судьбу каждого из участников команды Градского будут решать зрители. Он также назвал ложью распространившуюся в прессе информацию о том, что музыканта заменит артистка Лариса Долина.
"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь", — указал Эрнст.
А ранее появлялась также информация, что Александра Градского в шоу "Голос" может заменить сын.
Александр Борисович Градский — музыкант, певец, композитор, без песен которого невозможно представить российский культурный код. В сентябре 2021 года он заболел коронавирусом. Спустя некоторое время казалось, что болезнь отступила, но Градский всё равно чувствовал себя плохо. Реаниматологи боролись за его жизнь в больнице, но вскоре исполнителя не стало. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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