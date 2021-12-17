В Екатеринбурге полицейские задержали пьяного грабителя аптеки благодаря переводу на карту

Во дворе дома грабителя-неудачника. Видео © VK / free_svetliy / Полина Власова / Светлана Макарьева

В микрорайоне "Светлый" в Екатеринбурге мужчина решил ограбить аптеку и дал фармацевту свой номер телефона, чтобы она перечислила ему деньги на карту. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал уточняет, что ночью в аптеку вломился 27-летний мужчина, который скрывал лицо под шарфом. Он дождался, когда все покупатели уйдут, достал из рукава молоток и начал требовать от фармацевта деньги.

26-летняя девушка предложила злоумышленнику продиктовать свой номер телефона, пообещав перевести на карту тысячу рублей. Мужчина растерялся и сначала продиктовал телефон матери, однако потом всё же решился дать свой и, увидев зачисление денег на счёт, удалился. Тогда сотрудница аптеки позвонила в полицию.

Выяснилось, что вор проживает в соседнем с аптекой доме. Увидев правоохранителей в окно, грабитель решил спалить свою же квартиру.

Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Другие жильцы самостоятельно эвакуировались из дома. Однако во дворе слишком плотно стояли автомобили, что мешало проезду спецтехники. Из-за этого пожарные долго не могли добраться до очага возгорания.

"Пожарные не могут проехать, машины стоят плотно у пятого дома", — прокомментировал один из жителей дома, снявший происходящее на видео.

Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Горе-грабитель состоит на учёте в наркодиспансере, ранее был судим за грабёж, кражу и незаконный оборот наркотиков.