Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате
Министр утверждает, что у молодого человека были проблемы с законом и он сам якобы подал рапорт об увольнении из армии. При этом в Варшаве отрицают, что военнослужащий сбежал в соседнюю республику.
Военнослужащий Эмиль Чечко © Государственный пограничный комитет Белоруссии
У пропавшего на границе с Белоруссией польского солдата были серьёзные проблемы с законом, поэтому он уволился из армии. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"У солдата, который пропал вчера, были серьёзные проблемы с законом, и он подал рапорт об увольнении из армии. Его никогда не следовало направлять на службу на границе. Я потребовал разъяснений от тех, кто за это отвечает", — написал министр на своей странице в "Твиттере".
При этом глава военного ведомства Польши не подтверждает сообщения о том, что солдат сбежал в Белоруссию.
О побеге польского военного в Белоруссию ранее поведал Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, парень попросил убежища из-за несогласия с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Белорусские пограничники также уточнили, что военнослужащего зовут Эмиль Чечко.
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