Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате

У пропавшего на границе с Белоруссией польского солдата были серьёзные проблемы с законом, поэтому он уволился из армии. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"У солдата, который пропал вчера, были серьёзные проблемы с законом, и он подал рапорт об увольнении из армии. Его никогда не следовало направлять на службу на границе. Я потребовал разъяснений от тех, кто за это отвечает", — написал министр на своей странице в "Твиттере".

При этом глава военного ведомства Польши не подтверждает сообщения о том, что солдат сбежал в Белоруссию.