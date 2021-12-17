Брянский областной суд отклонил апелляцию защиты на приговор "кадровику" онлайн-казино 1xBet Олесе Моспановой, осуждённой на три года лишения свободы по делу о выводе из России 63 млрд рублей. Как выяснил Лайф, такое решение принял в пятницу судья Алексей Тулегенов. Вердикт Бежицкого районного суда остался без изменения.

Ранее Лайф сообщал, что Моспанова работала управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, а затем перечисляла их средства на виртуальные счета.