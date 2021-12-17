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Дело о выводе 63 млрд: Суд отклонил апелляцию "кадровика" онлайн-казино 1xBet Моспановой

Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, а затем перечисляла их средства на виртуальные счета.

17 декабря, 12:14
<p>Олеся Моспанова © SHOT </p>

Олеся Моспанова © SHOT

Брянский областной суд отклонил апелляцию защиты на приговор "кадровику" онлайн-казино 1xBet Олесе Моспановой, осуждённой на три года лишения свободы по делу о выводе из России 63 млрд рублей. Как выяснил Лайф, такое решение принял в пятницу судья Алексей Тулегенов. Вердикт Бежицкого районного суда остался без изменения.

Ранее Лайф сообщал, что Моспанова работала управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, а затем перечисляла их средства на виртуальные счета.

Семейный спрут. К экс-мэру Брянска есть вопросы о выводе из России 63 млрд рублей через букмекерскую сеть 1Xbet

Семейный спрут. К экс-мэру Брянска есть вопросы о выводе из России 63 млрд рублей через букмекерскую сеть 1Xbet

Напомним, что масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1xBet, российские силовики завершили ещё прошлым летом. Несмотря на блокировку сайтов Роскомнадзором, компании удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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