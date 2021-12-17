Путин: "Спутник V" в борьбе с "омикроном" работает лучше других вакцин

Вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна в борьбе с омикрон-штаммом, нежели другие применяемые в мире препараты. Об этом в ходе пленарного заседания юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наш "Спутник V", как это сегодня видится, работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективнее в борьбе с "омикроном", чем другие применяемые в мире вакцины", — указал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что окончательную оценку по эффективности "Спутника V" против штамма ковида "омикрон" специалисты представят в ближайшие дни.