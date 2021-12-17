В Тюмени отложили внедрение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов до 20 января
Также в регионе на время отменили обязательное предъявление QR-кодов при посещении торговых центров. Решение связано с улучшением ситуации по коронавирусу.
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Власти Тюменской области перенесли введение QR-кодов в заведениях общественного питания до 20 января 2022 года. Об этом говорится в изменениях к постановлению Правительства Тюменской области, их утвердил губернатор региона Александр Моор.
"С 20 января 2022 года ограничения применяются в отношении следующих объектов: предприятий общественного питания", — сообщается в документе.
Также в регионе до 20 января отменили обязательное предъявление QR-кодов при посещении торговых центров. Решение связано с улучшением ситуации по коронавирусу, сообщает Моор на своей странице во "ВКонтакте".
"Сейчас самое подходящее время, когда смягчение ограничительных мер будет сбалансированным и ответственным решением", — подчеркнул глава региона.
Также губернатор добавил, что с 20 января предъявлять QR-код будет необходимо в салонах красоты, косметических салонах, соляриях и парикмахерских.
По словам Моора, Тюменская область находится на четвёртом месте в России по уровню вакцинации.
"Количество новых случаев заражения CoViD-19 снижается. Меньше тяжёлых больных. Всё это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер", — подытожил он.
Ранее Лайф рассказывал, как жители Ростова смогли попасть в ТЦ по QR-кодам от продуктов и мебели. Местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные ситуации ещё неделю назад, но меры так и не были приняты.
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