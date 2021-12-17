Путин призвал отечественный бизнес "не распылять" денежные потоки
По словам российского лидера, очень важно работать на перспективу, чтобы не допустить снижения конкурентоспособности на глобальных рынках.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Денежный поток, получаемый российскими ведущими компаниями, нельзя "распылять" и "проедать", потому что в долгосрочной перспективе это обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках. С таким предупреждением обратился президент Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются, а мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития", — указал он.
Ранее в ходе того же выступления Путин напомнил о важности баланса в вопросах ограничений и интересов граждан и экономики. Глава государства отметил, что все важные решения в период пандемии коронавируса должны быть гибкими и просчитанными.
Вместе с тем российский лидер предупредил, что России предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни после пандемии. Для этого необходимо укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, который был наработан в последние пару лет.
Комментариев: 0