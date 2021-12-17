НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал отечественный бизнес "не распылять" денежные потоки

По словам российского лидера, очень важно работать на перспективу, чтобы не допустить снижения конкурентоспособности на глобальных рынках.

17 декабря, 12:36
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Денежный поток, получаемый российскими ведущими компаниями, нельзя "распылять" и "проедать", потому что в долгосрочной перспективе это обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках. С таким предупреждением обратился президент Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются, а мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития", — указал он.

Миллиардеров не позвали на традиционную предновогоднюю встречу с Путиным

Миллиардеров не позвали на традиционную предновогоднюю встречу с Путиным

Ранее в ходе того же выступления Путин напомнил о важности баланса в вопросах ограничений и интересов граждан и экономики. Глава государства отметил, что все важные решения в период пандемии коронавируса должны быть гибкими и просчитанными.

Вместе с тем российский лидер предупредил, что России предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни после пандемии. Для этого необходимо укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, который был наработан в последние пару лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1