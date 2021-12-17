Путин рассказал о росте реальной зарплаты россиян

Зарплаты граждан России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников и так далее. Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо", — отметил глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вместе с тем российский лидер добавил, что экономика страны уже в середине текущего года вышла на допандемийный уровень. Это, как подчеркнул Путин, очевидно для всего делового сообщества.