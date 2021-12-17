Гинцбург: У центра Гамалеи есть технологии создания вакцин против новых штаммов
Эти механизмы уже апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний, но их мгновенно можно будет переключить на коронавирус.
Директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи" Александр Гинцбург © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Центр имени Гамалеи имеет технологии создания вакцин против новых штаммов коронавируса, которые будут защищать от всех антигенов. Об этом в пятницу сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург.
"Если появится одновременно много антигенных штаммов, циркулирующих в популяции, то у нас и на этот случай есть разработанные технологии, которые тоже сейчас уже апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний, но которые мгновенно можно переключить на коронавирус, если будут циркулировать сразу несколько антигенных вариантов", — сказал он на брифинге в пятницу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна в борьбе с омикрон-штаммом, нежели другие применяемые в мире препараты.
Лайф напоминает, что в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.
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