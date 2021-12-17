Гинцбург: У центра Гамалеи есть технологии создания вакцин против новых штаммов

"Если появится одновременно много антигенных штаммов, циркулирующих в популяции, то у нас и на этот случай есть разработанные технологии, которые тоже сейчас уже апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний, но которые мгновенно можно переключить на коронавирус, если будут циркулировать сразу несколько антигенных вариантов", — сказал он на брифинге в пятницу.