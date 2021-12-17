Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк. Это произошло на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В ходе дискуссии глава государства записывал некие тезисы выступавших, чтобы ответить. Во время одного из ответов он несколько секунд смотрел в свои записи и сказал:

"Пожалуй, всё, — и рассмеялся. — Пока Игорь Геннадьевич выступал, я тут царапал, царапал, и сам не могу разобрать, что я тут сам нацарапал".