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Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк

Это произошло на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в ходе дискуссии.

17 декабря, 12:55

Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк. Это произошло на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В ходе дискуссии глава государства записывал некие тезисы выступавших, чтобы ответить. Во время одного из ответов он несколько секунд смотрел в свои записи и сказал:

"Пожалуй, всё, — и рассмеялся. Пока Игорь Геннадьевич выступал, я тут царапал, царапал, и сам не могу разобрать, что я тут сам нацарапал".

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Кроме того, в ходе съезда президент обратился к россиянам и призвал в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их, а не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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