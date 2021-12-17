НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я не волшебник": "Спартак" представил Ваноли в качестве главного тренера

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.

17 декабря, 13:03
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" представил Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера команды. Пресс-конференция прошла в пятницу в столице.

"Я не волшебник. Я не могу сказать вам, сколько я здесь проработаю. Моя задача — сконцентрироваться на работе. Ранее я был ассистентом, потому что понимал, что могу ещё чему-то учиться. Сейчас чувствую, что готов к своему новому этапу", — заявил Ваноли.

"Для ноунейма слишком много": Футбольный менеджер назвал завышенной зарплату нового тренера "Спартака" Ваноли

"Для ноунейма слишком много": Футбольный менеджер назвал завышенной зарплату нового тренера "Спартака" Ваноли

"Спартак" объявил о подписании соглашения с Ваноли сегодня утром. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.

По информации СМИ, зарплата Ваноли в "Спартаке" составит полтора миллиона евро в год.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1