"Я не волшебник. Я не могу сказать вам, сколько я здесь проработаю. Моя задача — сконцентрироваться на работе. Ранее я был ассистентом, потому что понимал, что могу ещё чему-то учиться. Сейчас чувствую, что готов к своему новому этапу", — заявил Ваноли.