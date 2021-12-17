"Я не волшебник": "Спартак" представил Ваноли в качестве главного тренера
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" представил Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера команды. Пресс-конференция прошла в пятницу в столице.
"Я не волшебник. Я не могу сказать вам, сколько я здесь проработаю. Моя задача — сконцентрироваться на работе. Ранее я был ассистентом, потому что понимал, что могу ещё чему-то учиться. Сейчас чувствую, что готов к своему новому этапу", — заявил Ваноли.
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"Спартак" объявил о подписании соглашения с Ваноли сегодня утром. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.
По информации СМИ, зарплата Ваноли в "Спартаке" составит полтора миллиона евро в год.
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