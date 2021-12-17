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Опубликовано 17 декабря 2021, 13:14

"Попасть в еврокубки": "Спартак" озвучил задачи Ваноли на посту главного тренера

Паоло Ваноли. Фото © ФК "Спартак"

Паоло Ваноли. Фото © ФК "Спартак"

49-летний итальянец занял пост наставника команды после Руя Витории.

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что перед новым главным тренером команды Паоло Ваноли поставлена задача пробиться по итогам сезона в еврокубки. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Контракт с Ваноли был подписан в пятницу. Он рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год. Во главе команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.

"Задача в РПЛ для Ваноли — попадание в зону еврокубков в этом сезоне. Кубок России — выход в финал. Лига Европы — задача выхода из группы уже выполнена. Но мы будем считать успешным достижением проход дальше 1/8 финала", — заявил Мележиков.

Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли
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В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" после 18 туров занимает девятое место, набрав 23 очка. В 1/8 финала Кубка России команда в начале марта сыграет с краснодарской "Кубанью".

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Роман Фейгин
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