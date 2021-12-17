От чеха до португальца: Вспоминаем всех иностранных тренеров "Спартака" до Паоло Ваноли Бывший помощник Антонио Конте станет десятым легионером на тренерском мостике красно-белых 17 декабря, 13:08 Невио Скала, Массимо Каррера, Руй Витория. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Федеров, Станислав Красильников, Михаил Джапаридзе

Московский "Спартак" официально объявил о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Говорили об этом давно и много, равно как и об увольнении Руя Витории. Интересная деталь — иностранцы в "Спартаке" приживаются не очень надолго и не очень сильно. Вспомним тех, кто приезжал в "народную" команду из других стран, и чего они добивались.

Антонин Фивебр (Чехословакия)

Антонин Фивебр. Фото © Public Domain

Май 1936 – июль 1936-го. 7 матчей: 4 победы, 1 ничья и 2 поражения

Наверняка многие поклонники красно-белых сейчас и не вспомнят, но первым тренером-легионером в "Спартаке" был Антонин Фивебр. Коллекционер экзотических рыб начинал свою тренерскую карьеру в итальянской "Брешии", где он был заявлен как играющий наставник. После этого провёл немало времени в Испании, где сильнее всего задерживался в "Валенсии".

В 1936 году по наводке Николая Старостина Антонин Фивебр оказывается в "Спартаке", вместе с которым берёт бронзу самого первого чемпионата СССР. Что интересно, проходил он с мая по июль. Победу в нём одержало столичное "Динамо", вторыми были их одноклубники из Киева. Из любопытного — уникальный матч на Красной площади, одним из организаторов которого и был чех. Посетил его даже Иосиф Сталин. Сразу после сезона Фивебр поехал в ленинградское "Динамо", а "Спартак" с Михаилом Козловым во главе берёт первое золото в истории.

Невио Скала (Италия)

Невио Скала. Фото ©ТАСС / Александр Федеров

Январь 2004-го – сентябрь 2004-го. 32 матча: 12 побед, 6 ничьих, 14 поражений

Первый легионер нового времени — итальянец Невио Скала. Пожалуй, он застал один из самых любопытных периодов в современной истории "Спартака". Именно он был тренером команды в тот момент, когда в ней менялся владелец: Андрей Червиченко клуб покидал, а вот Леонид Федун в него, напротив, приходил. Сам Невио Скала позже скажет, что пришёл в клуб в самое неудачное для того время, и будет жаловаться, что ему купили не тех футболистов. Знакомое чувство, да?

"Ничего не имею лично ни против Йенчи, ни против Тамаша, ни против Петковича, ни против Зоа… Они все — хорошие ребята, и я их не обвиняю. Виноваты те, кто их покупал. Эти люди решали благодаря таким приобретениям какие-то свои задачи. К сожалению, я попал в Москву в неправильное время, когда клуб не управлялся настоящими футбольными менеджерами", — говорил Скала в интервью "Спорт-Экспрессу".

При нём красно-белые падали на 13-е место чемпионата России, проигрывали шесть матчей подряд, избавлялись от странных легионеров и вроде бы выправили ситуацию. Но все эти волны сильно не устраивали новых боссов "Спартака", и в итоге осенью 2004 года Невио Скала красно-белых покинул, на его место пришёл другой легионер.

Александр Старков (Латвия)

Александр Старков. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Сентябрь 2004-го – апрель 2006-го. 52 матча: 25 побед, 16 ничьих, 11 поражений

Чем нам запомнится Евро-2004? Победой Греции, быстрым голом Кириченко и много чем ещё. Но вспомните ли вы про сборную Латвии на этом турнире? С великолепным Марисом Верпаковскисом, Владимиром Астафьевым, Юрисом Лайзансом и другими. Тренировал ту команду Александр Старков. Для Латвии и по сей день — лучшее достижение в футбольной истории. Разумеется, что не заметить этого не могли и в нашей стране. В итоге Александр Старков после чемпионата Европы едет в "Спартак".

Добиться результатов с ходу не получилось. Сезон 2004 года "Спартак" закончил на восьмом месте, но уже год спустя Старков возьмёт серебряные медали, которые вырвет из рук "Локомотива". Золото в том сезоне возьмёт ЦСКА, который полугодом ранее стал обладателем Кубка УЕФА. Однако система сломается в начале 2006 года, когда у "Спартака" будет одна победа за пять туров и скандальное интервью Аленичева. Старков уйдёт из "Спартака" после ничьей с "Москвой", когда красно-белые будут вести 3:0 после первого тайма, но упустят преимущество во второй половине.

Микаэль Лаудруп (Дания)

Микаэль Лаудруп. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Сентябрь 2008-го – апрель 2009-го. 22 матча: 7 побед, 5 ничьих, 10 поражений

Вот уж точно иностранец, которого болельщики "Спартака" вряд ли вспоминают тепло. Микаэль Лаудруп пришёл в московский клуб после Станислава Черчесова, который загнал красно-белых в кризис. При будущем тренере сборной "Спартак" проигрывал 1:5 ЦСКА или же два раза по 1:4 киевскому "Динамо". У Лаудрупа был хороший бэкграунд: четвертьфинал Кубка УЕФА с не самым статусным "Хетафе" — солидное достижение.

Однако вытащить "Спартак" из кризиса он не сумел. Скорее наоборот, Лаудруп загнал команду в ещё более тягучее болото. Неважная концовка сезона 2008 года и провальное начало чемпионата России 2009-го вынудило руководство распрощаться с датчанином. На его место придёт Валерий Карпин, а Лаудруп назовёт свой приход в "Спартак" ошибкой.

Унаи Эмери (Испания)

Унаи Эмери. Фото © ТАСС / REUTERS POOL / Kacper Pempel / POOL

Июль 2012-го – ноябрь 2012-го. 26 матчей: 12 побед, 4 ничьих, 10 поражений

Унаи Эмери до "Спартака" прекрасно работал в "Валенсии" и "Альмерии". В Москву он ехал, как и все тренеры, за победами. Однако красно-белых лихорадило так, что и представить сложно. В почти полгода его работы в "Спартаке" уместились два любопытных матча с "Динамо", например: победа со счётом 4:0 и поражение 1:5. Были ещё и разгром от "Зенита" в Питере, а также чувствительное поражение в дерби с ЦСКА.

Самую короткую характеристику Эмери даст нападающий тогда как раз "Спартака" Артём Дзюба. К слову, в России до сих пор испанца именно этим словом чаще всего и вспоминают.

Пусть говорит наш тренеришка Артём Дзюба Футболист

Произошло это, кстати, после разгрома от "Динамо". Тогда же Эмери и был уволен, причём прямо в раздевалке "Лужников". Однако в дальнейшем Эмери всем всё докажет: четыре Лиги Европы, чемпион Франции и ещё куча наград.

Мурат Якин (Швейцария)

Мурат Якин. Фото © ТАСС / Alessandro della Valle

Июнь 2014-го – июнь 2015-го. 32 матча: 13 побед, 8 ничьих, 11 поражений

Якин ещё один наставник "Спартака", который не проработал года на посту главного тренера. До этой отметки ему не хватило буквально пяти дней. Однако интересный нюанс: Якин отработал свой контракт полностью. Дело в том, что швейцарцу изначально дали достаточно осторожный однолетний контракт, который продлевать никто не стал.

И если какими-то игровыми особенностями Якин вряд ли запомнился, то вот скандалами — вполне. Роман Широков, например, прямо в раздевалке говорил швейцарцу, что он никто и даже "на тренера не похож". Куда более эпичным вышел его конфликт с комментатором Тимуром Журавелем. В ответ на один из его вопросов Якин ответил, что мнение журналиста "никого не волнует".

Зато теперь Мурат Якин — тренер сборной Швейцарии и уже участник чемпионата мира в Катаре. Времена "Спартака" он вряд ли вообще вспоминает, ибо ничем особо хорошим они не запомнились.

Массимо Каррера (Италия)

Массимо Каррера. Фото ©ТАСС / Станислав Красильников

Август 2016-го – октябрь 2018-го. 89 матчей: 49 побед, 19 ничьих, 21 поражение

Самый успешный тренер-легионер в истории "Спартака". Массимо Карреру до сих пор тепло вспоминают все, для кого красно-белые цвета стали родными. Да и сам он пристально следит за всеми успехами своей бывшей команды. Главное достижение — первое за 16 лет чемпионство. Каррера некоторое время был в ассистентах у Дмитрия Аленичева, однако легенду "Спартака" уволили из-за не самых радужных результатов.

Итальянец быстро взял дело под контроль. Как итог — золото сезона 2016/2017. Многие шутили, что Каррера взял его "на багаже Аленичева". Следующий сезон получился не таким успешным — третье место, но тоже очень даже неплохой результат. Кризис наступил осенью 2018 года после продажи Квинси Промеса.

Усугубил кризис и скандал с Денисом Глушаковым, и его отстранением от матчей на пару с Андреем Ещенко. Однако не только внутрикомандные отношения были так себе, но и результаты клуба. Как итог 22 октября 2018 года лучший иностранный тренер в истории "Спартака" клуб покинул. Примечательно, что после этого у него ничего подобного в карьере не получалось.

Доменико Тедеско (Германия)

Доменико Тедеско. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

14 октября 2019-го – 24 мая 2021-го. 54 матча: 27 побед, 10 ничьих, 17 поражений

Тедеско приехал из "Шальке" в "Спартак" достаточно молодым и не самым именитым тренером. Долгое время его работа в Москве вызывала смешанные эмоции, однако Олега Кононова он сменил достойно. Хотя первый сезон при Тедеско не самый успешный. Разогнался немец лишь на второй год, когда смог вытащить "Спартак" на второе место в чемпионате России.

Примечательно, что Тедеско прививал красно-белым острый атакующий стиль, требуя от футболистов постоянно прессинговать соперника. "Спартак" долго к этим реалиям привыкал, но всё же смог взять своё. Пусть Тедеско ничего и не выиграл с клубом, но зато до сих пор считается одним из самых любимых тренеров "Спартака" у болельщиков.

Руй Витория (Португалия)

Руй Витория. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

24 мая 2021-го – 15 декабря 2021-го. 26 матчей: 9 побед, 6 ничьих, 11 поражений

Много писать и вспоминать про Виторию нет смысла. Зафиксировать стоит важную мысль: "Спартак" Руя Витории — атакующая, но какая-то дико невезучая команда. Красно-белые постоянно давили, старались, а результат шёл из рук вон плохо. По крайней мере, в чемпионате России. Зато в Лиге Европы полный порядок — победа в группе и выход в 1/8 финала турнира.

Большая часть экспертов и журналистов до сих пор считают, что Витории просто нужно было время. Однако руководство красно-белых не устроило промежуточное девятое место в таблице РПЛ. Как итог — солидные отступные и слова о том, что "Спартак" — самое тяжёлое место в карьере португальца.

Авторы Шамиль Гаджиев