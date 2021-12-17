Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России

Президент России Владимир Путин призвал во что бы то ни стало решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах страны.

"Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в двенадцати городах — там просто проблема с выбросами, и мы должны её решить во что бы то ни стало", — заявил Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, он призвал не откладывать решение экологических проблем в долгий ящик и приступать к работе сейчас.

"У нас лимит времени исчерпан, нужно добиваться результатов", — добавил глава государства.