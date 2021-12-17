Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России
По словам президента, в этих населённых пунктах ситуация требует того, чтобы её держали под особым контролем.
Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
Президент России Владимир Путин призвал во что бы то ни стало решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах страны.
"Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в двенадцати городах — там просто проблема с выбросами, и мы должны её решить во что бы то ни стало", — заявил Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Кроме того, он призвал не откладывать решение экологических проблем в долгий ящик и приступать к работе сейчас.
"У нас лимит времени исчерпан, нужно добиваться результатов", — добавил глава государства.
Также в ходе съезда Владимир Путин заявил, что России предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни. Также, по мнению главы государства, необходимо укреплять опыт партнёрства государства и бизнеса, который был наработан во время пандемии.
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