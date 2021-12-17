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Медведчук заявил, что никогда не сбежит с Украины

Политик убеждён, что скорее Незалежную покинут его оппоненты.

17 декабря, 13:20
<p>Виктор Медведчук. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/1982585195243331" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/1762394370595749" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Виктора Медведчука</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что покидать Украину не собирается, несмотря на уголовное преследование.

"Я отсюда — с Украины — никуда, никогда и ни от кого бежать не буду", — заявил он.

И отметил, что его оппоненты могут захотеть покинуть Украину: "Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю, и то, что я делаю. Я уверен, я этого добьюсь", — заключил политик.

Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Между тем Киевский апелляционный суд отказал защите Медведчука в отмене меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о государственной измене. Сам политик считает все обвинения высосанными из пальца, а уголовное преследование — политическими репрессиями.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пренебрёг возможностью воспользоваться окном по Донбассу. По мнению политика, если бы украинский лидер воспользовался этим шансом, то смог бы мирно урегулировать сложившийся конфликт.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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