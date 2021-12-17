Медведчук заявил, что никогда не сбежит с Украины

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что покидать Украину не собирается, несмотря на уголовное преследование.

"Я отсюда — с Украины — никуда, никогда и ни от кого бежать не буду", — заявил он.

И отметил, что его оппоненты могут захотеть покинуть Украину: "Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю, и то, что я делаю. Я уверен, я этого добьюсь", — заключил политик.

Между тем Киевский апелляционный суд отказал защите Медведчука в отмене меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о государственной измене. Сам политик считает все обвинения высосанными из пальца, а уголовное преследование — политическими репрессиями.