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Поджёгшего сожительницу тюменца отправили в колонию на пять лет

Из-за полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Суд обязал неадеквата выплатить полмиллиона рублей дочери погибшей.

17 декабря, 13:28

Фото © ТАСС / Киселев Максим

Ленинский суд Тюмени отправил на пять лет за решётку 45-летнего местного жителя за убийство сожительницы. Злоумышленник, как сообщает прокуратура области, облил горючим и поджёг возлюбленную, вернувшуюся к нему после очередной ссоры.

По данным следствия, осуждённый проживал с погибшей с 2020 года. Однако из-за постоянных ссор возлюбленная частенько уходила от избранника "подумать". Так, после очередного конфликта, который произошёл 6 января, женщина вернулась домой лишь через два дня. В тот день парочка решила закрепить примирение алкоголем, но в ходе застолья вновь разругалась.

"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурант дела облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. 22 января потерпевшая от термических ожогов скончалась в больнице", — пояснили в Прокуратуре Тюменской области.

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Следствие длилось почти год, и вот 17 декабря суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Последующие пять лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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