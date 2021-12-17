Поджёгшего сожительницу тюменца отправили в колонию на пять лет

Ленинский суд Тюмени отправил на пять лет за решётку 45-летнего местного жителя за убийство сожительницы. Злоумышленник, как сообщает прокуратура области, облил горючим и поджёг возлюбленную, вернувшуюся к нему после очередной ссоры.

По данным следствия, осуждённый проживал с погибшей с 2020 года. Однако из-за постоянных ссор возлюбленная частенько уходила от избранника "подумать". Так, после очередного конфликта, который произошёл 6 января, женщина вернулась домой лишь через два дня. В тот день парочка решила закрепить примирение алкоголем, но в ходе застолья вновь разругалась.

"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурант дела облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. 22 января потерпевшая от термических ожогов скончалась в больнице", — пояснили в Прокуратуре Тюменской области.

Следствие длилось почти год, и вот 17 декабря суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Последующие пять лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 500 тысяч рублей в пользу дочери погибшей.