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Центробанк агрессивно повысил ключевую ставку: Как изменится курс рубля, проценты по вкладам и кредитам

В эту пятницу Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Это максимум за последние четыре года.

17 декабря, 11:47
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<p>Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов</p><p></p>

Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Из-за роста инфляции Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5%. Это максимум с осени 2017 года. ЦБ приходится ужесточать денежно-кредитную политику.

Жёсткость шага ЦБ была ожидаема на волне неутихающей инфляции. Одно радует, что это точно последнее повышение ставки в 2021 году. Консенсус рынка был сформирован ранее, о широком шаге регулятора говорила и доходность долгосрочных ОФЗ. Поэтому влияние такого скачка стоимости фондирования на акции, облигации и рубль сейчас не должно быть ярким, — считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его мнению, сейчас важны именно перспективы. Эксперт ожидает снижения ценового давления в экономике на фоне замедления потребительского спроса и восстановления промышленности. А значит, в будущем году у ЦБ может не оказаться веских доводов для продолжения подъёма ставки.

Михаил Зельцер не исключает снижение инфляции и смягчение курса ЦБ в 2022 году. Тогда ставка может снизиться до 7%.

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Тогда среднесрочная картина для инвесторов по финансовым инструментам может быть такой. За счёт фактора всё повышающейся в 2021 году ставки ЦБ нацвалюта априори выигрывала, а грядущие сигналы к монетарной паузе в 2022 году способны понизить этот положительный эффект для рубля, — добавил Михаил Зельцер.

По его словам, облигации и до решения регулятора торговались с учётом высокого подъёма ставки под 8,5%. Потенциал дальнейшего падения цен длинных госбумаг видится ограниченным, если даже неисчерпанным, а вот шанс на постепенное восстановление цен ОФЗ — значительным.

Михаил Зельцер отметил, что акции по-разному реагируют на ставку. В 2021 году позитив получали банки за счёт высокой процентной маржи, а вот телекомы, энергетика и потребсектор испытывали давление жёсткого курса, даже несмотря на значительную дивдоходность их бумаг. И в будущем году ситуация может несколько измениться — инвесторы могут обратить внимание и на аутсайдеров этого года.

Что касается кредитов и депозитов, то, как считает Михаил Зельцер, небольшой задел для роста ставок сохраняется.

Банк России сегодня в седьмой раз ожидаемо повысил ключевую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Декабрьское заседание ЦБ РФ значимо в планомерной борьбе с инфляцией. От размера шага повышения ключевой ставки зависит, насколько быстро Банк России сможет взять индекс потребительских цен под контроль. По оценкам регулятора, к концу 2022 года инфляция потребительских цен снизится до 44,5%, а в будущем будет находиться вблизи прежней цели регулятора в 4% в год, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её словам, ставки по кредитам и депозитам напрямую связаны с трендом и размером ключевой ставки. Ставка ЦБ повышается — растёт и всё остальное, но не в линейной пропорции, а постепенно. Вероятно, ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,5–1%, а по депозитам будут увеличиваться медленнее, потому что банкам неинтересно переплачивать за пользование деньгами населения.

По прогнозам Анны Бодровой, курс доллара может локально понизиться до 73 рублей, но все ожидания уже учтены в рыночных котировках.

Повышение ключевой ставки это упреждающие действия против растущей инфляции. В следующем году регулятор ожидает продолжения роста, поскольку наш рынок ощутит эффект импорта инфляции. Сейчас в США инфляция на рекордных уровнях за 40 лет, в Германии за 30 лет. Стоимость энергоресурсов зашкаливает. Это однозначно приведёт к новому витку инфляции в России уже в начале следующего года. Поэтому вполне вероятно, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ продолжится в 2022 году и ставка может достичь уровня 910%, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его словам для кредитов это не очень хорошо, поскольку они продолжат дорожать, что снизит потребительскую активность населения и производственную активность бизнеса. Но для макроэкономических показателей снижение инфляции через торможение экономического роста зачастую оправдано.

Депозиты также будут расти, что означает повышение привлекательности для вкладов населения. Рубль наверняка отреагирует усилением на решение ЦБ РФ. Можно ожидать, что сегодня и в начале следующей недели курсы доллара и евро снизятся на 0,50,7 рублей, — заключил Фёдор Сидоров.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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