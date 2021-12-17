Центробанк агрессивно повысил ключевую ставку: Как изменится курс рубля, проценты по вкладам и кредитам В эту пятницу Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Это максимум за последние четыре года. 17 декабря, 11:47 8451 8451 Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Из-за роста инфляции Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5%. Это максимум с осени 2017 года. ЦБ приходится ужесточать денежно-кредитную политику.

— Жёсткость шага ЦБ была ожидаема на волне неутихающей инфляции. Одно радует, что это точно последнее повышение ставки в 2021 году. Консенсус рынка был сформирован ранее, о широком шаге регулятора говорила и доходность долгосрочных ОФЗ. Поэтому влияние такого скачка стоимости фондирования на акции, облигации и рубль сейчас не должно быть ярким, — считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его мнению, сейчас важны именно перспективы. Эксперт ожидает снижения ценового давления в экономике на фоне замедления потребительского спроса и восстановления промышленности. А значит, в будущем году у ЦБ может не оказаться веских доводов для продолжения подъёма ставки.

Михаил Зельцер не исключает снижение инфляции и смягчение курса ЦБ в 2022 году. Тогда ставка может снизиться до 7%.

— Тогда среднесрочная картина для инвесторов по финансовым инструментам может быть такой. За счёт фактора всё повышающейся в 2021 году ставки ЦБ нацвалюта априори выигрывала, а грядущие сигналы к монетарной паузе в 2022 году способны понизить этот положительный эффект для рубля, — добавил Михаил Зельцер.

По его словам, облигации и до решения регулятора торговались с учётом высокого подъёма ставки под 8,5%. Потенциал дальнейшего падения цен длинных госбумаг видится ограниченным, если даже неисчерпанным, а вот шанс на постепенное восстановление цен ОФЗ — значительным.

Михаил Зельцер отметил, что акции по-разному реагируют на ставку. В 2021 году позитив получали банки за счёт высокой процентной маржи, а вот телекомы, энергетика и потребсектор испытывали давление жёсткого курса, даже несмотря на значительную дивдоходность их бумаг. И в будущем году ситуация может несколько измениться — инвесторы могут обратить внимание и на аутсайдеров этого года.

Что касается кредитов и депозитов, то, как считает Михаил Зельцер, небольшой задел для роста ставок сохраняется.

— Банк России сегодня в седьмой раз ожидаемо повысил ключевую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Декабрьское заседание ЦБ РФ значимо в планомерной борьбе с инфляцией. От размера шага повышения ключевой ставки зависит, насколько быстро Банк России сможет взять индекс потребительских цен под контроль. По оценкам регулятора, к концу 2022 года инфляция потребительских цен снизится до 4–4,5%, а в будущем будет находиться вблизи прежней цели регулятора в 4% в год, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её словам, ставки по кредитам и депозитам напрямую связаны с трендом и размером ключевой ставки. Ставка ЦБ повышается — растёт и всё остальное, но не в линейной пропорции, а постепенно. Вероятно, ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,5–1%, а по депозитам будут увеличиваться медленнее, потому что банкам неинтересно переплачивать за пользование деньгами населения.

По прогнозам Анны Бодровой, курс доллара может локально понизиться до 73 рублей, но все ожидания уже учтены в рыночных котировках.

— Повышение ключевой ставки — это упреждающие действия против растущей инфляции. В следующем году регулятор ожидает продолжения роста, поскольку наш рынок ощутит эффект импорта инфляции. Сейчас в США инфляция на рекордных уровнях за 40 лет, в Германии — за 30 лет. Стоимость энергоресурсов зашкаливает. Это однозначно приведёт к новому витку инфляции в России уже в начале следующего года. Поэтому вполне вероятно, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ продолжится в 2022 году и ставка может достичь уровня 9–10%, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его словам для кредитов это не очень хорошо, поскольку они продолжат дорожать, что снизит потребительскую активность населения и производственную активность бизнеса. Но для макроэкономических показателей снижение инфляции через торможение экономического роста зачастую оправдано.

— Депозиты также будут расти, что означает повышение привлекательности для вкладов населения. Рубль наверняка отреагирует усилением на решение ЦБ РФ. Можно ожидать, что сегодня и в начале следующей недели курсы доллара и евро снизятся на 0,5–0,7 рублей, — заключил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева