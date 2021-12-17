С 1 января появятся дополнительные льготы и вырастут суммы выплат: Сколько они составят В следующем году расширится категория льготников. К тому же вырастет и размер социальных выплат. Какие льготы появятся с 1 января и кто сможет ими воспользоваться? 16 декабря, 21:40 21414 21414 Фото © ТАСС / Манзюк Александр

C 1 января 2022 года многие регионы вводят новые льготы для социально незащищённых слоёв населения, в том числе для пенсионеров, школьников, студентов, членов многодетных и малоимущих семей. Например, в связи с увеличением МРОТ в новом году в регионах увеличивают размеры детских пособий. К тому же появятся дополнительные льготы на проезд. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Например, в Москве право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта получат оба многодетных родителя. Пока такой льготой может пользоваться только один. Кроме того, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта получат дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от того, учатся они в общеобразовательном учреждении или нет.

— Для уточнения информации о том, обладаете ли вы какими-либо льготами и каким образом их получить, рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства, — пояснила юрист.

Кроме того, по её словам, с 1 января 2022 года в плановом порядке произойдёт повышение страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Так, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2022 года составит 6401,10 рубля, тогда как в 2021 году он составляет 6044,48 рубля.

Также с 1 января будет увеличена стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК): в 2022 году она составит 104 рубля 69 копеек (для сравнения: в 2021 году стоимость ИПК составляет 98,86 рубля).

— Таким образом, если в 2021 году пенсионер, который не работает и не осуществляет деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, при индивидуальном пенсионном коэффициенте 100 получает страховую пенсию по старости в размере 15930,48 рубля (6044,48 — фиксированный размер + 9886 рублей — страховая часть пенсии). В 2021 году он будет получать 16870,10 рубля (6401,10 + 10 469 рублей (страховая часть пенсии), — уточнила Ирина Белова.

Как рассказала юрист Ольга Кузнецова, также с 1 января увеличится размер величины прожиточного минимума пенсионера на федеральном и региональном уровнях. Так, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране составит 10 882 рубля (в 2021 году она составляет 10 022 рубля). Соответственно, у пенсионеров – получателей социальной доплаты к пенсии увеличится сумма поступлений. Размер пенсии и размер социальной доплаты к пенсии в совокупности будут равны величине прожиточного минимума пенсионера, установленного на федеральном или региональном уровне.

Ольга Кузнецова уточнила, что индексация пенсии и увеличение социальной доплаты к пенсии произойдут в беззаявительном порядке, то есть пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФР для увеличения выплат.

Что касается плановой индексации социальных пенсий, то, как рассказала Ирина Белова, она должна будет произойти с 1 апреля 2022 года. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется правительством с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Целый ряд новых льгот предусмотрен для бизнеса. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Алексей Тарасов.

Так, с 1 января 2022 года получать УКЭП организации смогут только через налоговую службу. Получить бесплатную электронную подпись может директор компании, обратившись в любую налоговую службу. Точно так же может поступить и ИП.

— С 1 января 2022 года организации общественного питания получат льготу по страховым взносам. МСП, которые вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита, смогут использовать пониженные тарифы взносов, если среднесписочная численность их работников не превысит 1500 человек. Для сравнения: в этом году право на льготу имели только компании, где трудится не более 250 сотрудников, — рассказал Алексей Тарасов.

Кроме того, пояснил юрист, с 1 января 2022 года организации общепита получат льготу по НДС. При определённых условиях от налога будут освобождены услуги общепита в ресторанах, кафе, закусочных, столовых, а также при выездном обслуживании. Освобождение не распространяется на реализацию продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или организациями и ИП, которые занимаются заготовками или розничной торговлей.

— С 1 января 2022 года истекает отсрочка по требованию сдавать уведомление об остатках непроданных товаров. При введении прослеживаемости для розничных продавцов было предусмотрено послабление — право не направлять уведомление по товарам, которые отвечают следующим условиям: товар приобретён до 8 июля и предназначен для реализации физлицам-потребителям или самозанятым; он будет продан к 1 января 2022 года. Если к этому моменту реализовать продукт не получится, на него нужно подать уведомление об остатках. Кроме того, с 1 января 2022 года введут электронные транспортные накладные, повысят лимиты по УСН (упрощённой системе налогообложения) и увеличат предельные базы по страховым взносам, — уточнил Алексей Тарасов.

Авторы Нина Важдаева