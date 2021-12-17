Путин: Санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции

Санкции, которые изначально являлись ограничениями политического характера, превратились в инструмент недобросовестной конкуренции. Об этом заявил в пятницу президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто", — отметил он.

Путин указал, что причины для санкций, как правило, "всегда найдутся".

"Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения", — заключил глава государства.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил ещё на полгода экономические секторальные санкции против России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, решение было принято единогласно. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать Евросоюз, не уточняется.