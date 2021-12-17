"Всё в порядке": Представитель Татьяны Тарасовой рассказал о её самочувствии
Ранее певец Филипп Киркоров подтвердил, что тренер находится в больнице.
Заслуженный тренер СССР, тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
Представитель Татьяны Тарасовой заявила, что с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию всё в порядке. Об этом она сообщила телеканалу "360".
В пятницу эстрадный певец Филипп Киркоров подтвердил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.
"Не переживайте, всё в порядке, всё хорошо", — заявила представитель Тарасовой.
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Из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы "Ледниковый период" на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.
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