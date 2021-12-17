Представитель Татьяны Тарасовой заявила, что с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию всё в порядке. Об этом она сообщила телеканалу "360".

В пятницу эстрадный певец Филипп Киркоров подтвердил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.

"Не переживайте, всё в порядке, всё хорошо", — заявила представитель Тарасовой.